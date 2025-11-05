BiržaDEX+
Reāllaika Songjam by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SANG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SANG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SANG

SANG Cenas informācija

Kas ir SANG

SANG Tehniskais dokuments

SANG Oficiālā tīmekļa vietne

SANG Tokenomika

SANG Cenas prognoze

Songjam by Virtuals Cena (SANG)

Nav sarakstā

1 SANG uz USD reāllaika cena:

$0.0001124
$0.0001124$0.0001124
-7.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Songjam by Virtuals (SANG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:45 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

-7.29%

-26.17%

-26.17%

Songjam by Virtuals (SANG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SANG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SANG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SANG ir mainījies par -1.60% pēdējā stundā, par -7.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Songjam by Virtuals (SANG) tirgus informācija

$ 75.84K
$ 75.84K$ 75.84K

--
----

$ 112.59K
$ 112.59K$ 112.59K

673.55M
673.55M 673.55M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Songjam by Virtuals tirgus maksimums ir $ 75.84K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SANG apjoms apgrozībā ir 673.55M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 112.59K.

Songjam by Virtuals (SANG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Songjam by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Songjam by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Songjam by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Songjam by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.29%
30 dienas$ 0-32.31%
60 dienas$ 0-72.78%
90 dienas$ 0--

Kas ir Songjam by Virtuals (SANG)?

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Songjam by Virtuals (SANG) resurss

Oficiālā interneta vietne

Songjam by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Songjam by Virtuals (SANG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Songjam by Virtuals (SANG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Songjam by Virtuals prognozes.

Apskati Songjam by Virtuals cenas prognozi!

SANG uz vietējām valūtām

Songjam by Virtuals (SANG) tokenomika

Songjam by Virtuals (SANG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SANG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Songjam by Virtuals (SANG)

Kāda ir Songjam by Virtuals (SANG) vērtība šodien?
Reāllaika SANG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SANG uz USD cena?
Pašreizējā SANG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Songjam by Virtuals tirgus maksimums?
SANG tirgus maksimums ir $ 75.84K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SANG apjoms apgrozībā?
SANG apjoms apgrozībā ir 673.55M USD.
Kāda bija SANG vēsturiski augstākā cena?
SANG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SANG vēsturiski zemākā cena?
SANG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SANG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SANG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SANG šogad kāps augstāk?
SANG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SANG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:45 (UTC+8)

Songjam by Virtuals (SANG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

