BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika sonar cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika S0X uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati S0X cenas tendenci MEXC.Reāllaika sonar cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika S0X uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati S0X cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par S0X

S0X Cenas informācija

Kas ir S0X

S0X Tehniskais dokuments

S0X Oficiālā tīmekļa vietne

S0X Tokenomika

S0X Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

sonar logotips

sonar Cena (S0X)

Nav sarakstā

1 S0X uz USD reāllaika cena:

--
----
-45.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
sonar (S0X) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:38 (UTC+8)

sonar (S0X) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.25%

-45.91%

-61.89%

-61.89%

sonar (S0X) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā S0X tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. S0X visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā S0X ir mainījies par -1.25% pēdējā stundā, par -45.91% pēdējo 24 stundu laikā un par -61.89% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

sonar (S0X) tirgus informācija

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

--
----

$ 12.42K
$ 12.42K$ 12.42K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.492971
999,943,975.492971 999,943,975.492971

Pašreizējais sonar tirgus maksimums ir $ 11.76K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. S0X apjoms apgrozībā ir 947.27M ar kopējo apjomu 999943975.492971. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.42K.

sonar (S0X) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas sonar uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas sonar uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas sonar uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas sonar uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-45.91%
30 dienas$ 0-88.46%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir sonar (S0X)?

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

sonar cenas prognoze (USD)

Kāda būs sonar (S0X) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu sonar (S0X) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sonar prognozes.

Apskati sonar cenas prognozi!

S0X uz vietējām valūtām

sonar (S0X) tokenomika

sonar (S0X) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par S0X tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par sonar (S0X)

Kāda ir sonar (S0X) vērtība šodien?
Reāllaika S0X cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā S0X uz USD cena?
Pašreizējā S0X uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir sonar tirgus maksimums?
S0X tirgus maksimums ir $ 11.76K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir S0X apjoms apgrozībā?
S0X apjoms apgrozībā ir 947.27M USD.
Kāda bija S0X vēsturiski augstākā cena?
S0X sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija S0X vēsturiski zemākā cena?
S0X sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir S0X tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu S0X tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai S0X šogad kāps augstāk?
S0X cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati S0X cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:38 (UTC+8)

sonar (S0X) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,580.61
$100,580.61$100,580.61

-2.52%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.20
$3,245.20$3,245.20

-7.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-4.94%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1800
$2.1800$2.1800

-4.47%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,580.61
$100,580.61$100,580.61

-2.52%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.20
$3,245.20$3,245.20

-7.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.50
$153.50$153.50

-4.94%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1800
$2.1800$2.1800

-4.47%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16110
$0.16110$0.16110

-1.72%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21187
$0.21187$0.21187

+1,281.16%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.9960
$1.9960$1.9960

+1,230.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000188
$0.000000000188$0.000000000188

+118.60%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009452
$0.009452$0.009452

+61.79%