The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms.
Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video.
With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.
SOLY AI (SOLY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos SOLY AI (SOLY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SOLY AI (SOLY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SOLY AI (SOLY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SOLY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SOLY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SOLY tokenomiku, uzzini SOLY tokena reāllaika cenu!
