Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomika

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Solv Protocol BTC (SOLVBTC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) informācija

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.solv.finance/solvbtc
Tehniskais dokuments:
https://docs.solv.finance/solv-documentation

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B
Kopējais apjoms:
$ 10.25K
$ 10.25K$ 10.25K
Apjoms apgrozībā:
$ 10.25K
$ 10.25K$ 10.25K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B
Visu laiku augstākā cena:
$ 123,975
$ 123,975$ 123,975
Visu laiku zemākā cena:
$ 49,058
$ 49,058$ 49,058
Pašreizējā cena:
$ 114,232
$ 114,232$ 114,232

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOLVBTC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOLVBTC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SOLVBTC tokenomiku, uzzini SOLVBTC tokena reāllaika cenu!

SOLVBTC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SOLVBTC? Mūsu SOLVBTC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.