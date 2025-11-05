BiržaDEX+
Reāllaika SOLPUMP cena šodien ir 0.01502214 USD. Seko līdzi reāllaika SOLPUMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SOLPUMP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SOLPUMP

SOLPUMP Cenas informācija

Kas ir SOLPUMP

SOLPUMP Tehniskais dokuments

SOLPUMP Oficiālā tīmekļa vietne

SOLPUMP Tokenomika

SOLPUMP Cenas prognoze

SOLPUMP Cena (SOLPUMP)

1 SOLPUMP uz USD reāllaika cena:

$0.01502214
$0.01502214
-5.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SOLPUMP (SOLPUMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:07 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01423239
$ 0.01423239
24h zemākā
$ 0.01595844
$ 0.01595844
24h augstākā

$ 0.01423239
$ 0.01423239

$ 0.01595844
$ 0.01595844

$ 0.02417307
$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638

+1.15%

-5.74%

-4.20%

-4.20%

SOLPUMP (SOLPUMP) reāllaika cena ir $0.01502214. Pēdējo 24 stundu laikā SOLPUMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01423239 līdz augstākajai $ 0.01595844, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SOLPUMP visu laiku augstākā cena ir $ 0.02417307, savukārt zemākā - $ 0.00712638.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SOLPUMP ir mainījies par +1.15% pēdējā stundā, par -5.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SOLPUMP (SOLPUMP) tirgus informācija

$ 1.39M
$ 1.39M

--
--

$ 2.88M
$ 2.88M

92.67M
92.67M

191,554,229.672999
191,554,229.672999

Pašreizējais SOLPUMP tirgus maksimums ir $ 1.39M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SOLPUMP apjoms apgrozībā ir 92.67M ar kopējo apjomu 191554229.672999. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.88M.

SOLPUMP (SOLPUMP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SOLPUMP uz USD bija $ -0.00091626018157348.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SOLPUMP uz USD bija $ -0.0033949360.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SOLPUMP uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SOLPUMP uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00091626018157348-5.74%
30 dienas$ -0.0033949360-22.59%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir SOLPUMP (SOLPUMP)?

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SOLPUMP cenas prognoze (USD)

Kāda būs SOLPUMP (SOLPUMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SOLPUMP (SOLPUMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SOLPUMP prognozes.

Apskati SOLPUMP cenas prognozi!

SOLPUMP uz vietējām valūtām

SOLPUMP (SOLPUMP) tokenomika

SOLPUMP (SOLPUMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SOLPUMP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SOLPUMP (SOLPUMP)

Kāda ir SOLPUMP (SOLPUMP) vērtība šodien?
Reāllaika SOLPUMP cena USD ir 0.01502214 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SOLPUMP uz USD cena?
Pašreizējā SOLPUMP uz USD cena ir $ 0.01502214. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SOLPUMP tirgus maksimums?
SOLPUMP tirgus maksimums ir $ 1.39M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SOLPUMP apjoms apgrozībā?
SOLPUMP apjoms apgrozībā ir 92.67M USD.
Kāda bija SOLPUMP vēsturiski augstākā cena?
SOLPUMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02417307 USD apmērā.
Kāda bija SOLPUMP vēsturiski zemākā cena?
SOLPUMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00712638 USD.
Kāds ir SOLPUMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SOLPUMP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SOLPUMP šogad kāps augstāk?
SOLPUMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SOLPUMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:07 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,138.46

$3,276.96

$155.09

$1.0000

$2.2167

$101,138.46

$3,276.96

$2.2167

$155.09

$0.16344

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$3.8971

$0.12500

$0.0000000000000000000000000259

$0.06050

$0.0000620

