Solify100 (S100) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Solify100 (S100), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Solify100 (S100) informācija

Solify100 is a transformative crypto project that integrates emotional wellness tools with financial innovation. Built on the Solana blockchain, Solify100 aims to create a compassionate and empowering ecosystem driven by AI agents, market sentiment intelligence, and a robust rewards system. Solify100's mission is to go beyond the meme coin narrative and shape a community-centric movement grounded in mental health and shared growth.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.solify100.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSt_-RSgU_c4iXgdYGOAWJAuwJvlnA3GGMf-jCF4YbDlsfTgSnykO914opURrf2BRIQ1eUZ4Qm8N4ar/pub

Solify100 (S100) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Solify100 (S100) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 864.61K
$ 864.61K$ 864.61K
Kopējais apjoms:
$ 983.44M
$ 983.44M$ 983.44M
Apjoms apgrozībā:
$ 983.44M
$ 983.44M$ 983.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 864.61K
$ 864.61K$ 864.61K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00222386
$ 0.00222386$ 0.00222386
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00087917
$ 0.00087917$ 0.00087917

Solify100 (S100) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Solify100 (S100) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais S100 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu S100 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti S100 tokenomiku, uzzini S100 tokena reāllaika cenu!

S100 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas S100? Mūsu S100 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.