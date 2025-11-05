BiržaDEX+
Reāllaika Solid cena šodien ir 0.989909 USD. Seko līdzi reāllaika SOLID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SOLID cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SOLID

SOLID Cenas informācija

Kas ir SOLID

SOLID Tehniskais dokuments

SOLID Oficiālā tīmekļa vietne

SOLID Tokenomika

SOLID Cenas prognoze

Solid logotips

Solid Cena (SOLID)

Nav sarakstā

1 SOLID uz USD reāllaika cena:

$0.989909
-1.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Solid (SOLID) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:10 (UTC+8)

Solid (SOLID) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.973258
24h zemākā
$ 1.009
24h augstākā

$ 0.973258
$ 1.009
$ 1.093
$ 0.342748
-0.68%

-1.26%

+0.28%

+0.28%

Solid (SOLID) reāllaika cena ir $0.989909. Pēdējo 24 stundu laikā SOLID tika tirgots robežās no zemākās $ 0.973258 līdz augstākajai $ 1.009, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SOLID visu laiku augstākā cena ir $ 1.093, savukārt zemākā - $ 0.342748.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SOLID ir mainījies par -0.68% pēdējā stundā, par -1.26% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.28% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Solid (SOLID) tirgus informācija

$ 63.10K
--
$ 63.10K
63.73K
63,725.038682
Pašreizējais Solid tirgus maksimums ir $ 63.10K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SOLID apjoms apgrozībā ir 63.73K ar kopējo apjomu 63725.038682. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 63.10K.

Solid (SOLID) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Solid uz USD bija $ -0.01267040710901.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Solid uz USD bija $ -0.0021558238.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Solid uz USD bija $ -0.0691465295.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Solid uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.01267040710901-1.26%
30 dienas$ -0.0021558238-0.21%
60 dienas$ -0.0691465295-6.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir Solid (SOLID)?

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Solid cenas prognoze (USD)

Kāda būs Solid (SOLID) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Solid (SOLID) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Solid prognozes.

Apskati Solid cenas prognozi!

SOLID uz vietējām valūtām

Solid (SOLID) tokenomika

Solid (SOLID) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SOLID tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Solid (SOLID)

Kāda ir Solid (SOLID) vērtība šodien?
Reāllaika SOLID cena USD ir 0.989909 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SOLID uz USD cena?
Pašreizējā SOLID uz USD cena ir $ 0.989909. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Solid tirgus maksimums?
SOLID tirgus maksimums ir $ 63.10K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SOLID apjoms apgrozībā?
SOLID apjoms apgrozībā ir 63.73K USD.
Kāda bija SOLID vēsturiski augstākā cena?
SOLID sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.093 USD apmērā.
Kāda bija SOLID vēsturiski zemākā cena?
SOLID sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.342748 USD.
Kāds ir SOLID tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SOLID tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SOLID šogad kāps augstāk?
SOLID cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SOLID cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:10 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

