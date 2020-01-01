SolForge Fusion (SFG) tokenomika

SolForge Fusion (SFG) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SolForge Fusion (SFG), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SolForge Fusion (SFG) informācija

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries.

Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://solforgefusion.com/
Tehniskais dokuments:
https://stone-blade-entertainment.gitbook.io/solforge-fusion-overview

SolForge Fusion (SFG) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SolForge Fusion (SFG) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.47M
$ 5.47M$ 5.47M
Kopējais apjoms:
$ 84.43M
$ 84.43M$ 84.43M
Apjoms apgrozībā:
$ 6.89M
$ 6.89M$ 6.89M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 67.12M
$ 67.12M$ 67.12M
Visu laiku augstākā cena:
$ 3.45
$ 3.45$ 3.45
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.212965
$ 0.212965$ 0.212965
Pašreizējā cena:
$ 0.79453
$ 0.79453$ 0.79453

SolForge Fusion (SFG) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SolForge Fusion (SFG) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SFG tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SFG tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SFG tokenomiku, uzzini SFG tokena reāllaika cenu!

SFG cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SFG? Mūsu SFG cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.