SolCypher (CYPHER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SolCypher (CYPHER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SolCypher (CYPHER) informācija

SolCypher’s native utility token powering the AI-driven trading ecosystem. Stake $CYPHER to earn a share of platform profits (100%) and LP fees (89%). Designed to reward traders, communities, and ecosystem contributors. SolCypher Trading Bot is a complete trading solution with Snipe Trading, Auto Trading and Copy Trading. We have a full fleet of features including laddered take profit and trailing stop loss.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://solcypher.ai
Tehniskais dokuments:
https://docs.solcypher.ai/docs/tokenomics-white-paper

SolCypher (CYPHER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SolCypher (CYPHER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 494.23K
$ 494.23K
Kopējais apjoms:
$ 999.98M
$ 999.98M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 494.23K
$ 494.23K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00207527
$ 0.00207527
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00049344
$ 0.00049344

SolCypher (CYPHER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SolCypher (CYPHER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CYPHER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CYPHER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CYPHER tokenomiku, uzzini CYPHER tokena reāllaika cenu!

CYPHER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CYPHER? Mūsu CYPHER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

