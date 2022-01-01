Solayer USD (SUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Solayer USD (SUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Solayer USD (SUSD) informācija

sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments.

By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem.

The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.

https://solayer.org/platform/susd
https://docs.solayer.org/assets/susd/yield-bearing-stablecoin/what-is-susd#what-is-susd

Solayer USD (SUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Solayer USD (SUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.13M
$ 8.13M$ 8.13M
Kopējais apjoms:
$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M
Apjoms apgrozībā:
$ 7.32M
$ 7.32M$ 7.32M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.13M
$ 8.13M$ 8.13M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.999698
$ 0.999698$ 0.999698
Pašreizējā cena:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

Solayer USD (SUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Solayer USD (SUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SUSD tokenomiku, uzzini SUSD tokena reāllaika cenu!

SUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SUSD? Mūsu SUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

