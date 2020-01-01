Solana ID (SOLID) tokenomika

Solana ID (SOLID) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Solana ID (SOLID), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Solana ID (SOLID) informācija

Solana ID is a decentralized identity platform built exclusively for the Solana ecosystem. It links users' digital footprints to their crypto wallets, assigning a unique SOLID score that reflects wallet quality and engagement. This score unlocks a variety of exclusive rewards and perks from partnered Solana projects, rewarding users based on their on-chain activity. Powered by the $SOLID token, Solana ID not only provides valuable insights for individuals and projects but also fosters a vibrant community by offering tailored incentives. With our upcoming beta launch, Solana ID aims to enhance user experiences and drive active participation within the Solana ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.solana.id/

Solana ID (SOLID) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Solana ID (SOLID) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
Kopējais apjoms:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 416.73M
$ 416.73M$ 416.73M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.37M
$ 4.37M$ 4.37M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01632385
$ 0.01632385$ 0.01632385
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0016976
$ 0.0016976$ 0.0016976
Pašreizējā cena:
$ 0.00438341
$ 0.00438341$ 0.00438341

Solana ID (SOLID) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Solana ID (SOLID) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SOLID tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SOLID tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SOLID tokenomiku, uzzini SOLID tokena reāllaika cenu!

SOLID cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SOLID? Mūsu SOLID cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.