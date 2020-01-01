SOHOTRN (SOHOT) tokenomika
SOHOTRN (SOHOT) informācija
SOHOT is memecoin on the ETH blockchain. inspired by Elon Musk's tweet. It is a decentralized Meme Token.
Today, Elon Musk dropped a meme, hitting 50 million views in MINUTES! His "So hot rn" tweet, featuring an explicit image, signals HEIGHTENED activity in the cryptocurrency market ahead of the Bitcoin halving and potential ETF approval!
This is EXACTLY why we've decided to hop on the trend and bring out $SOHOT .
To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.
SOHOTRN (SOHOT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos SOHOTRN (SOHOT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SOHOTRN (SOHOT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SOHOTRN (SOHOT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SOHOT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SOHOT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SOHOT tokenomiku, uzzini SOHOT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.