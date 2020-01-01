SNP500 (SNP500) tokenomika

SNP500 (SNP500) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SNP500 (SNP500), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SNP500 (SNP500) informācija

SNP500 – The Token of Tokens

The Ultimate Revolution in Passive Income & Cross-Chain Rewards

• Earn top meme coins just by holding – passive income on autopilot

• Rewards are generated from a 5% buy/sell tax and distributed directly to holders

• Hold 30,000+ tokens to start receiving payouts. The more you hold, the more you earn, with increasing boosts the longer you hold

• Built for sustainability & growth – a crypto index fund for the people

• Transparent tokenomics, rapid rewards, and a mission to take the crypto market to the next level

Join the movement. Hold. Earn. Multiply.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://snp500sol.com/

SNP500 (SNP500) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SNP500 (SNP500) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.18K
Kopējais apjoms:
$ 898.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 898.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.18K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
SNP500 (SNP500) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SNP500 (SNP500) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SNP500 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SNP500 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SNP500 tokenomiku, uzzini SNP500 tokena reāllaika cenu!

SNP500 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SNP500? Mūsu SNP500 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.