Sniper Search (SS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sniper Search (SS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Sniper Search (SS) informācija

🔎 Sniper Search – Precision Intelligence for Virtuals SniperSearch is a full-spectrum research and analytics layer built to empower users across the Virtuals ecosystem — from first-time contributors to veteran allocators. We cut through noise with structured data, predictive tools, and social signal decoding.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://snipersearch.fun/

Sniper Search (SS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sniper Search (SS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 112.36K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 629.15M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 178.60K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00127856
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00017859
Sniper Search (SS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sniper Search (SS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SS tokenomiku, uzzini SS tokena reāllaika cenu!

SS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SS? Mūsu SS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.