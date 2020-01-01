Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenomika
Snardler Wormfriend (SNARDLER) informācija
Snardler isn’t just a meme, he’s real. Listed as “Snardler Wormfriend” in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt’s upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale.
From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story.
Friend? Villain? No one knows. But he’s here. And he’s not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours.
Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Snardler Wormfriend (SNARDLER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SNARDLER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SNARDLER tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SNARDLER tokenomiku, uzzini SNARDLER tokena reāllaika cenu!
SNARDLER cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SNARDLER? Mūsu SNARDLER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.