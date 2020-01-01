Smoovie Phone (SP) tokenomika

Smoovie Phone (SP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Smoovie Phone (SP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Smoovie Phone (SP) informācija

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://smooviephone.com/
Tehniskais dokuments:
https://smooviephone.com/tokenomics

Smoovie Phone (SP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Smoovie Phone (SP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 50.82K
Kopējais apjoms:
$ 42.07K
Apjoms apgrozībā:
$ 42.07K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 50.82K
Visu laiku augstākā cena:
$ 126.94
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.74026
Pašreizējā cena:
$ 1.21
Smoovie Phone (SP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Smoovie Phone (SP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SP tokenomiku, uzzini SP tokena reāllaika cenu!

SP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SP? Mūsu SP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.