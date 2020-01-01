Smoking Eagle Dog (SED) tokenomika
Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.
Smoking Eagle Dog (SED) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Smoking Eagle Dog (SED) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Smoking Eagle Dog (SED) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Smoking Eagle Dog (SED) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SED tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SED tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SED tokenomiku, uzzini SED tokena reāllaika cenu!
SED cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SED? Mūsu SED cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.