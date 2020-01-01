SMARDEX USDN (USDN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SMARDEX USDN (USDN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
SMARDEX USDN (USDN) informācija

USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants:

  • Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.
  • Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure.

The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://smardex.io/usdn

SMARDEX USDN (USDN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SMARDEX USDN (USDN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
Kopējais apjoms:
$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 4.00M
$ 4.00M$ 4.00M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.95378
$ 0.95378$ 0.95378
Pašreizējā cena:
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

SMARDEX USDN (USDN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SMARDEX USDN (USDN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USDN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USDN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USDN tokenomiku, uzzini USDN tokena reāllaika cenu!

USDN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USDN? Mūsu USDN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.