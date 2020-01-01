Slam (SLAM) tokenomika
Slam (SLAM) informācija
A revolutionary ecosystem powered by a DeFi Casino, Advanced Charts App, Swap Platform. Slam Token has delivered 4 working products in just one month.
Slam Charts: The Only Charts App for BSC
With Slam Charts, you are able to see each token’s market cap data & Lp amount; both for v1 and for v2. Keep track of your favorite tokens and enjoy the simplicity. You can easily search & track BSC tokens, keep track of 4 wallets simultaneously, calculate tokens worth in USD & crypto currencies. Last but not least, you can add any token or whale wallet to your watchlist to receive push notifications for big buys/sells with the new “Whale Radar” feature!
Slam Swap: Most User Friendly Swap Platform of BSC
Slam Swap will automatically detect the version you should use for a specific token to get the best price. In addition to that, Slam Swap adjusts the correct slippage for you! (There are currently +30 tokens that have this feature but more will be added in the future). SlamSwap has the potential to be the next big DEX.
Slam Vegas: Future of Crypto Gambling
A sophisticated crypto casino with live dealers and over 100 games. Slam Vegas will have blackjack, roulette and baccarat with live dealers, slot games and live games (such as Crazy Time etc.) in our lobby.
Slam Crash
Our OG crash game is now moved to a new domain and it’s separated from Slam Vegas completely. You will now be able to deposit and withdraw BNB or $SLAM to play the crash game. (New tokens will be added on a regular basis) In the new version of the game, there will be features only available for SLAM holders.
Slam Token aims to stand apart from the crowd by building new utilities that benefits the BSC community.
Slam (SLAM) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Slam (SLAM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Slam (SLAM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Slam (SLAM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SLAM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SLAM tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SLAM tokenomiku, uzzini SLAM tokena reāllaika cenu!
SLAM cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SLAM? Mūsu SLAM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
