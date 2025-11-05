BiržaDEX+
Reāllaika Skyops cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SKYOPS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SKYOPS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SKYOPS

SKYOPS Cenas informācija

Kas ir SKYOPS

SKYOPS Tehniskais dokuments

SKYOPS Oficiālā tīmekļa vietne

SKYOPS Tokenomika

SKYOPS Cenas prognoze

Skyops Cena (SKYOPS)

1 SKYOPS uz USD reāllaika cena:

0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Skyops (SKYOPS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:28:09 (UTC+8)

Skyops (SKYOPS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+1.41%

+1.41%

Skyops (SKYOPS) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SKYOPS tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SKYOPS visu laiku augstākā cena ir $ 0.00204963, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SKYOPS ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +1.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Skyops (SKYOPS) tirgus informācija

Pašreizējais Skyops tirgus maksimums ir $ 19.30K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SKYOPS apjoms apgrozībā ir 67.26M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 28.69K.

Skyops (SKYOPS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Skyops uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Skyops uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Skyops uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Skyops uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-14.81%
60 dienas$ 0-28.27%
90 dienas$ 0--

Kas ir Skyops (SKYOPS)?

Skyops is a next-generation decentralized infrastructure designed to unlock global GPU power for real-world AI workloads. By blending high-performance compute with on-chain coordination, Skyops enables anyone to contribute to — and benefit from — the exponential rise of artificial intelligence.

Whether you're a developer in need of processing power, a hardware owner looking to earn passively or an organization aiming to scale AI tasks without cloud lock-in, Skyops offers the flexibility and openness that centralized platforms simply can’t match.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Skyops cenas prognoze (USD)

Kāda būs Skyops (SKYOPS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Skyops (SKYOPS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Skyops prognozes.

Apskati Skyops cenas prognozi!

SKYOPS uz vietējām valūtām

Skyops (SKYOPS) tokenomika

Skyops (SKYOPS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SKYOPS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Skyops (SKYOPS)

Kāda ir Skyops (SKYOPS) vērtība šodien?
Reāllaika SKYOPS cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SKYOPS uz USD cena?
Pašreizējā SKYOPS uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Skyops tirgus maksimums?
SKYOPS tirgus maksimums ir $ 19.30K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SKYOPS apjoms apgrozībā?
SKYOPS apjoms apgrozībā ir 67.26M USD.
Kāda bija SKYOPS vēsturiski augstākā cena?
SKYOPS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00204963 USD apmērā.
Kāda bija SKYOPS vēsturiski zemākā cena?
SKYOPS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SKYOPS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SKYOPS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SKYOPS šogad kāps augstāk?
SKYOPS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SKYOPS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Skyops (SKYOPS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

