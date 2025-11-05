BiržaDEX+
Reāllaika Skull of Pepe Token cena šodien ir 0.00567047 USD. Seko līdzi reāllaika SKOP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SKOP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SKOP

SKOP Cenas informācija

Kas ir SKOP

SKOP Oficiālā tīmekļa vietne

SKOP Tokenomika

SKOP Cenas prognoze

Skull of Pepe Token logotips

Skull of Pepe Token Cena (SKOP)

Nav sarakstā

1 SKOP uz USD reāllaika cena:

$0.00566725
$0.00566725
-0.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Skull of Pepe Token (SKOP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:55:26 (UTC+8)

Skull of Pepe Token (SKOP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0056559
$ 0.0056559
24h zemākā
$ 0.00568325
$ 0.00568325
24h augstākā

$ 0.0056559
$ 0.0056559

$ 0.00568325
$ 0.00568325

$ 0.142385
$ 0.142385

$ 0.0055246
$ 0.0055246

+0.02%

-0.17%

+0.21%

+0.21%

Skull of Pepe Token (SKOP) reāllaika cena ir $0.00567047. Pēdējo 24 stundu laikā SKOP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0056559 līdz augstākajai $ 0.00568325, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SKOP visu laiku augstākā cena ir $ 0.142385, savukārt zemākā - $ 0.0055246.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SKOP ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par -0.17% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Skull of Pepe Token (SKOP) tirgus informācija

$ 850.56K
$ 850.56K

--
--

$ 850.56K
$ 850.56K

150.00M
150.00M

150,000,000.0
150,000,000.0

Pašreizējais Skull of Pepe Token tirgus maksimums ir $ 850.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SKOP apjoms apgrozībā ir 150.00M ar kopējo apjomu 150000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 850.56K.

Skull of Pepe Token (SKOP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Skull of Pepe Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Skull of Pepe Token uz USD bija $ -0.0019703856.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Skull of Pepe Token uz USD bija $ -0.0019150526.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Skull of Pepe Token uz USD bija $ -0.01079064263238991.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.17%
30 dienas$ -0.0019703856-34.74%
60 dienas$ -0.0019150526-33.77%
90 dienas$ -0.01079064263238991-65.55%

Kas ir Skull of Pepe Token (SKOP)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Skull of Pepe Token (SKOP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Skull of Pepe Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Skull of Pepe Token (SKOP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Skull of Pepe Token (SKOP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Skull of Pepe Token prognozes.

Apskati Skull of Pepe Token cenas prognozi!

SKOP uz vietējām valūtām

Skull of Pepe Token (SKOP) tokenomika

Skull of Pepe Token (SKOP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SKOP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Skull of Pepe Token (SKOP)

Kāda ir Skull of Pepe Token (SKOP) vērtība šodien?
Reāllaika SKOP cena USD ir 0.00567047 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SKOP uz USD cena?
Pašreizējā SKOP uz USD cena ir $ 0.00567047. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Skull of Pepe Token tirgus maksimums?
SKOP tirgus maksimums ir $ 850.56K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SKOP apjoms apgrozībā?
SKOP apjoms apgrozībā ir 150.00M USD.
Kāda bija SKOP vēsturiski augstākā cena?
SKOP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.142385 USD apmērā.
Kāda bija SKOP vēsturiski zemākā cena?
SKOP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0055246 USD.
Kāds ir SKOP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SKOP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SKOP šogad kāps augstāk?
SKOP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SKOP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:55:26 (UTC+8)

Skull of Pepe Token (SKOP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,640.63

$3,244.84

$153.26

$1.0000

$2.1784

$100,640.63

$3,244.84

$153.26

$2.1784

$0.16108

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.22261

$2.0565

$0.0000000000000000000000000340

$0.000000000188

$0.05700

