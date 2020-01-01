SKI MASK CAT (SKICAT) tokenomika
A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.
SKI MASK CAT (SKICAT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SKI MASK CAT (SKICAT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SKICAT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SKICAT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SKICAT tokenomiku, uzzini SKICAT tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.