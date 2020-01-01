SKAINET (SKAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SKAINET (SKAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SKAINET (SKAI) informācija

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.skainet.xyz/

SKAINET (SKAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SKAINET (SKAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 32.07K
Kopējais apjoms:
$ 999.87M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.87M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 32.07K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0089911
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
SKAINET (SKAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SKAINET (SKAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SKAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SKAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SKAI tokenomiku, uzzini SKAI tokena reāllaika cenu!

SKAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SKAI? Mūsu SKAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.