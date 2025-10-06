Reāllaika SKAINET cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SKAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SKAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika SKAINET cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SKAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SKAI cenas tendenci MEXC.

SKAINET Cena (SKAI)

Nav sarakstā

1 SKAI uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.70%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SKAINET (SKAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:31:35 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-1.76%

+13.57%

+13.57%

SKAINET (SKAI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SKAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SKAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.0089911, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SKAI ir mainījies par +0.57% pēdējā stundā, par -1.76% pēdējo 24 stundu laikā un par +13.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SKAINET (SKAI) tirgus informācija

$ 30.70K
$ 30.70K$ 30.70K

--
----

$ 30.70K
$ 30.70K$ 30.70K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857 999,858,474.332857

Pašreizējais SKAINET tirgus maksimums ir $ 30.70K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SKAI apjoms apgrozībā ir 999.86M ar kopējo apjomu 999858474.332857. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 30.70K.

SKAINET (SKAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SKAINET uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SKAINET uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SKAINET uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SKAINET uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.76%
30 dienas$ 0-1.43%
60 dienas$ 0+21.72%
90 dienas$ 0--

Kas ir SKAINET (SKAI)?

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SKAINET (SKAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

SKAINET cenas prognoze (USD)

Kāda būs SKAINET (SKAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SKAINET (SKAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SKAINET prognozes.

Apskati SKAINET cenas prognozi!

SKAI uz vietējām valūtām

SKAINET (SKAI) tokenomika

SKAINET (SKAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SKAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SKAINET (SKAI)

Kāda ir SKAINET (SKAI) vērtība šodien?
Reāllaika SKAI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SKAI uz USD cena?
Pašreizējā SKAI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SKAINET tirgus maksimums?
SKAI tirgus maksimums ir $ 30.70K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SKAI apjoms apgrozībā?
SKAI apjoms apgrozībā ir 999.86M USD.
Kāda bija SKAI vēsturiski augstākā cena?
SKAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0089911 USD apmērā.
Kāda bija SKAI vēsturiski zemākā cena?
SKAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SKAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SKAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SKAI šogad kāps augstāk?
SKAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SKAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:31:35 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.