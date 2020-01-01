SizeChat (SIZE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par SizeChat (SIZE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

SizeChat (SIZE) informācija

SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://size.chat

SizeChat (SIZE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos SizeChat (SIZE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 17.54K
Kopējais apjoms:
$ 999.57M
Apjoms apgrozībā:
$ 899.89M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 19.49K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0027345
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
SizeChat (SIZE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

SizeChat (SIZE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SIZE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SIZE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SIZE tokenomiku, uzzini SIZE tokena reāllaika cenu!

SIZE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SIZE? Mūsu SIZE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.