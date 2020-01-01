Singularry (SINGULARRY) tokenomika

Singularry (SINGULARRY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Singularry (SINGULARRY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Singularry (SINGULARRY) informācija

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance

Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement.

Core Innovations: Advanced AI Architecture

Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics

Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition

Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework

Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines.

Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://singularry.org/
Tehniskais dokuments:
https://singularry.org/public/singularry-whitepaper.pdf

Singularry (SINGULARRY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Singularry (SINGULARRY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 12.72M
Kopējais apjoms:
$ 999.90M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.90M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 12.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01751975
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.01269855
Singularry (SINGULARRY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Singularry (SINGULARRY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SINGULARRY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SINGULARRY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SINGULARRY tokenomiku, uzzini SINGULARRY tokena reāllaika cenu!

Atruna

