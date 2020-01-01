Simulize AI (SMZAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Simulize AI (SMZAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Simulize AI (SMZAI) informācija

SimulizeAI is a revolutionary project that focuses on providing unlimited, free image and video generation powered by advanced AI. Unlike other platforms, we offer cutting-edge technology that allows users to create high-quality media without any limitations, making us the only AI to offer this service for free. Our mission is to make AI-powered creativity accessible to everyone, enabling limitless possibilities for content creation.

https://simulize-ai.com/

Simulize AI (SMZAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Simulize AI (SMZAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 24.15K
Kopējais apjoms:
$ 1000.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1000.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 24.15K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00186328
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Simulize AI (SMZAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Simulize AI (SMZAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SMZAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SMZAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SMZAI tokenomiku, uzzini SMZAI tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.