Reāllaika SIMPS ON SOL cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SIMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SIMP cenas tendenci MEXC.Reāllaika SIMPS ON SOL cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SIMP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SIMP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SIMP

SIMP Cenas informācija

Kas ir SIMP

SIMP Oficiālā tīmekļa vietne

SIMP Tokenomika

SIMP Cenas prognoze

SIMPS ON SOL logotips

SIMPS ON SOL Cena (SIMP)

Nav sarakstā

1 SIMP uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SIMPS ON SOL (SIMP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:27:52 (UTC+8)

SIMPS ON SOL (SIMP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.15%

-13.15%

SIMPS ON SOL (SIMP) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SIMP tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SIMP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00107703, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SIMP ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -13.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SIMPS ON SOL (SIMP) tirgus informācija

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

--
----

$ 7.92K
$ 7.92K$ 7.92K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,141.725941
999,965,141.725941 999,965,141.725941

Pašreizējais SIMPS ON SOL tirgus maksimums ir $ 7.92K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SIMP apjoms apgrozībā ir 999.97M ar kopējo apjomu 999965141.725941. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.92K.

SIMPS ON SOL (SIMP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SIMPS ON SOL uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SIMPS ON SOL uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SIMPS ON SOL uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SIMPS ON SOL uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-32.44%
60 dienas$ 0-52.92%
90 dienas$ 0--

Kas ir SIMPS ON SOL (SIMP)?

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SIMPS ON SOL (SIMP) resurss

Oficiālā interneta vietne

SIMPS ON SOL cenas prognoze (USD)

Kāda būs SIMPS ON SOL (SIMP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SIMPS ON SOL (SIMP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SIMPS ON SOL prognozes.

Apskati SIMPS ON SOL cenas prognozi!

SIMP uz vietējām valūtām

SIMPS ON SOL (SIMP) tokenomika

SIMPS ON SOL (SIMP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SIMP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SIMPS ON SOL (SIMP)

Kāda ir SIMPS ON SOL (SIMP) vērtība šodien?
Reāllaika SIMP cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SIMP uz USD cena?
Pašreizējā SIMP uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SIMPS ON SOL tirgus maksimums?
SIMP tirgus maksimums ir $ 7.92K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SIMP apjoms apgrozībā?
SIMP apjoms apgrozībā ir 999.97M USD.
Kāda bija SIMP vēsturiski augstākā cena?
SIMP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00107703 USD apmērā.
Kāda bija SIMP vēsturiski zemākā cena?
SIMP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SIMP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SIMP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SIMP šogad kāps augstāk?
SIMP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SIMP cenas prognozi dziļākai analīzei.
SIMPS ON SOL (SIMP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

