Reāllaika Silent Pass cena šodien ir 0.00006719 USD. Seko līdzi reāllaika SP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SP cenas tendenci MEXC.

Silent Pass logotips

Silent Pass Cena (SP)

1 SP uz USD reāllaika cena:

--
----
+1.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Silent Pass (SP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:31:28 (UTC+8)

Silent Pass (SP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00006641
$ 0.00006641
24h zemākā
$ 0.00006933
$ 0.00006933
24h augstākā

$ 0.00006641
$ 0.00006641

$ 0.00006933
$ 0.00006933

$ 0.00013783
$ 0.00013783

$ 0.00005782
$ 0.00005782

+0.18%

+0.59%

-0.98%

-0.98%

Silent Pass (SP) reāllaika cena ir $0.00006719. Pēdējo 24 stundu laikā SP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00006641 līdz augstākajai $ 0.00006933, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00013783, savukārt zemākā - $ 0.00005782.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SP ir mainījies par +0.18% pēdējā stundā, par +0.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Silent Pass (SP) tirgus informācija

$ 60.46K
$ 60.46K

--
----

$ 67.19K
$ 67.19K

899.81M
899.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Pašreizējais Silent Pass tirgus maksimums ir $ 60.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SP apjoms apgrozībā ir 899.81M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 67.19K.

Silent Pass (SP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ +0.0000040297.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ +0.0000049930.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ -0.00001706481872072648.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+0.59%
30 dienas$ +0.0000040297+6.00%
60 dienas$ +0.0000049930+7.43%
90 dienas$ -0.00001706481872072648-20.25%

Kas ir Silent Pass (SP)?

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Silent Pass (SP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Silent Pass cenas prognoze (USD)

Kāda būs Silent Pass (SP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Silent Pass (SP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Silent Pass prognozes.

Apskati Silent Pass cenas prognozi!

SP uz vietējām valūtām

Silent Pass (SP) tokenomika

Silent Pass (SP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Silent Pass (SP)

Kāda ir Silent Pass (SP) vērtība šodien?
Reāllaika SP cena USD ir 0.00006719 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SP uz USD cena?
Pašreizējā SP uz USD cena ir $ 0.00006719. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Silent Pass tirgus maksimums?
SP tirgus maksimums ir $ 60.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SP apjoms apgrozībā?
SP apjoms apgrozībā ir 899.81M USD.
Kāda bija SP vēsturiski augstākā cena?
SP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00013783 USD apmērā.
Kāda bija SP vēsturiski zemākā cena?
SP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005782 USD.
Kāds ir SP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SP šogad kāps augstāk?
SP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:31:28 (UTC+8)

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.