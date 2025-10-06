Silent Pass Cena (SP)
+0.18%
+0.59%
-0.98%
-0.98%
Silent Pass (SP) reāllaika cena ir $0.00006719. Pēdējo 24 stundu laikā SP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00006641 līdz augstākajai $ 0.00006933, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00013783, savukārt zemākā - $ 0.00005782.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SP ir mainījies par +0.18% pēdējā stundā, par +0.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.98% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Silent Pass tirgus maksimums ir $ 60.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SP apjoms apgrozībā ir 899.81M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 67.19K.
Šodien cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ +0.0000040297.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ +0.0000049930.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Silent Pass uz USD bija $ -0.00001706481872072648.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+0.59%
|30 dienas
|$ +0.0000040297
|+6.00%
|60 dienas
|$ +0.0000049930
|+7.43%
|90 dienas
|$ -0.00001706481872072648
|-20.25%
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs Silent Pass (SP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Silent Pass (SP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Silent Pass prognozes.
Apskati Silent Pass cenas prognozi!
Silent Pass (SP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SP tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|10-05 21:29:00
|Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.