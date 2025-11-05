BiržaDEX+
Reāllaika Sigma Music cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FAN cenas tendenci MEXC.Reāllaika Sigma Music cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika FAN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FAN cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FAN

FAN Cenas informācija

Kas ir FAN

FAN Oficiālā tīmekļa vietne

FAN Tokenomika

FAN Cenas prognoze

Sigma Music logotips

Sigma Music Cena (FAN)

Nav sarakstā

1 FAN uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Sigma Music (FAN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:27:35 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.91%

-13.91%

Sigma Music (FAN) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā FAN tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FAN visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FAN ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -13.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sigma Music (FAN) tirgus informācija

$ 13.14K
$ 13.14K$ 13.14K

--
----

$ 19.96K
$ 19.96K$ 19.96K

658.34M
658.34M 658.34M

999,936,196.107042
999,936,196.107042 999,936,196.107042

Pašreizējais Sigma Music tirgus maksimums ir $ 13.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FAN apjoms apgrozībā ir 658.34M ar kopējo apjomu 999936196.107042. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 19.96K.

Sigma Music (FAN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sigma Music uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sigma Music uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sigma Music uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sigma Music uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-28.39%
60 dienas$ 0-49.38%
90 dienas$ 0--

Kas ir Sigma Music (FAN)?

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Sigma Music (FAN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Sigma Music cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sigma Music (FAN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sigma Music (FAN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sigma Music prognozes.

Apskati Sigma Music cenas prognozi!

FAN uz vietējām valūtām

Sigma Music (FAN) tokenomika

Sigma Music (FAN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FAN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sigma Music (FAN)

Kāda ir Sigma Music (FAN) vērtība šodien?
Reāllaika FAN cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FAN uz USD cena?
Pašreizējā FAN uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sigma Music tirgus maksimums?
FAN tirgus maksimums ir $ 13.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FAN apjoms apgrozībā?
FAN apjoms apgrozībā ir 658.34M USD.
Kāda bija FAN vēsturiski augstākā cena?
FAN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija FAN vēsturiski zemākā cena?
FAN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FAN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FAN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FAN šogad kāps augstāk?
FAN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FAN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:27:35 (UTC+8)

Sigma Music (FAN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

