Reāllaika Sigma bnb USD cena šodien ir 1.001 USD. Seko līdzi reāllaika BNBUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BNBUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BNBUSD

BNBUSD Cenas informācija

Kas ir BNBUSD

BNBUSD Oficiālā tīmekļa vietne

BNBUSD Tokenomika

BNBUSD Cenas prognoze

Sigma bnb USD Cena (BNBUSD)

1 BNBUSD uz USD reāllaika cena:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Sigma bnb USD (BNBUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Sigma bnb USD (BNBUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.999511
$ 0.999511$ 0.999511
24h zemākā
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24h augstākā

$ 0.999511
$ 0.999511$ 0.999511

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.998475
$ 0.998475$ 0.998475

-0.01%

+0.09%

+0.09%

+0.09%

Sigma bnb USD (BNBUSD) reāllaika cena ir $1.001. Pēdējo 24 stundu laikā BNBUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.999511 līdz augstākajai $ 1.001, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BNBUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.009, savukārt zemākā - $ 0.998475.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BNBUSD ir mainījies par -0.01% pēdējā stundā, par +0.09% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sigma bnb USD (BNBUSD) tirgus informācija

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

--
----

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

1.48M
1.48M 1.48M

1,481,727.890189015
1,481,727.890189015 1,481,727.890189015

Pašreizējais Sigma bnb USD tirgus maksimums ir $ 1.48M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BNBUSD apjoms apgrozībā ir 1.48M ar kopējo apjomu 1481727.890189015. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.48M.

Sigma bnb USD (BNBUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sigma bnb USD uz USD bija $ +0.00087829.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sigma bnb USD uz USD bija $ +0.0006142136.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sigma bnb USD uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sigma bnb USD uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00087829+0.09%
30 dienas$ +0.0006142136+0.06%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Sigma bnb USD (BNBUSD)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Sigma bnb USD (BNBUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

Sigma bnb USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sigma bnb USD (BNBUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sigma bnb USD (BNBUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sigma bnb USD prognozes.

Apskati Sigma bnb USD cenas prognozi!

BNBUSD uz vietējām valūtām

Sigma bnb USD (BNBUSD) tokenomika

Sigma bnb USD (BNBUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BNBUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sigma bnb USD (BNBUSD)

Kāda ir Sigma bnb USD (BNBUSD) vērtība šodien?
Reāllaika BNBUSD cena USD ir 1.001 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BNBUSD uz USD cena?
Pašreizējā BNBUSD uz USD cena ir $ 1.001. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sigma bnb USD tirgus maksimums?
BNBUSD tirgus maksimums ir $ 1.48M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BNBUSD apjoms apgrozībā?
BNBUSD apjoms apgrozībā ir 1.48M USD.
Kāda bija BNBUSD vēsturiski augstākā cena?
BNBUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.009 USD apmērā.
Kāda bija BNBUSD vēsturiski zemākā cena?
BNBUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.998475 USD.
Kāds ir BNBUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BNBUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BNBUSD šogad kāps augstāk?
BNBUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BNBUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Sigma bnb USD (BNBUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

