Shroomy Cena (SHROOMY)
+3.62%
-9.70%
-19.87%
-19.87%
Shroomy (SHROOMY) reāllaika cena ir $0.0024318. Pēdējo 24 stundu laikā SHROOMY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00231849 līdz augstākajai $ 0.00274502, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SHROOMY visu laiku augstākā cena ir $ 0.00580516, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SHROOMY ir mainījies par +3.62% pēdējā stundā, par -9.70% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.87% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Shroomy tirgus maksimums ir $ 2.26M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SHROOMY apjoms apgrozībā ir 927.91M ar kopējo apjomu 927908200.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.26M.
Šodien cenas izmaiņas Shroomy uz USD bija $ -0.000261367957452883.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Shroomy uz USD bija $ -0.0009300358.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Shroomy uz USD bija $ -0.0012864353.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Shroomy uz USD bija $ +0.00022744223418191.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.000261367957452883
|-9.70%
|30 dienas
|$ -0.0009300358
|-38.24%
|60 dienas
|$ -0.0012864353
|-52.90%
|90 dienas
|$ +0.00022744223418191
|+10.32%
The SHROOMY ERC-20 token on the Ink chain is part of the Shroomy Project which seeks to educate and raise awareness about the crucial role played by the kingdom of fungi in Earth's many habitats. The Shroomy character's mass appeal is intended to draw crypto enthusiasts into mycology and citizen science, as well as drawing fungi-enthusiasts into crypto. It is an ideologically-driven project first, and a crypto token second.
