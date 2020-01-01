Shork (SHORK) tokenomika
Ride the Wave
What is Shork?
Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity.
Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential!
zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun.
Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute
Lasi svarīgākos Shork (SHORK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Shork (SHORK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Shork (SHORK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SHORK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SHORK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SHORK tokenomiku, uzzini SHORK tokena reāllaika cenu!
SHORK cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHORK? Mūsu SHORK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.