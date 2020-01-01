Shogun (SHOGUN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Shogun (SHOGUN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Shogun (SHOGUN) informācija

The era of AI is upon us, reshaping industries, economies, and the way we interact with technology. Opportunities in artificial intelligence are evolving at an unprecedented pace, creating fertile ground for innovative investment strategies that can adapt to this rapidly changing landscape. Shogun DAO emerges as a trailblazer in this revolution—a decentralized, AI-assisted investment fund dedicated to identifying and capitalizing on transformative AI projects across all market caps.

By harmonizing human expertise with the precision and efficiency of AI-driven analysis, Shogun DAO redefines what it means to invest in the age of intelligence. Leveraging the power of decentralized governance, the DAO empowers its community to collectively shape the future of autonomous finance. With a focus on transparency, scalability, and inclusivity, Shogun DAO stands poised to become a cornerstone of the next financial evolution.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://shogundao.com/

Shogun (SHOGUN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Shogun (SHOGUN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 832.04K
$ 832.04K
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 832.04K
$ 832.04K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.193414
$ 0.193414
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01257557
$ 0.01257557
Pašreizējā cena:
$ 0.03962096
$ 0.03962096

Shogun (SHOGUN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Shogun (SHOGUN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHOGUN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHOGUN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHOGUN tokenomiku, uzzini SHOGUN tokena reāllaika cenu!

SHOGUN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHOGUN? Mūsu SHOGUN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.