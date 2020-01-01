Shinji (SHNJ) tokenomika
Shinji (SHNJ) informācija
Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies.
$SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!
Shinji (SHNJ) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Shinji (SHNJ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Shinji (SHNJ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Shinji (SHNJ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SHNJ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SHNJ tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SHNJ tokenomiku, uzzini SHNJ tokena reāllaika cenu!
SHNJ cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHNJ? Mūsu SHNJ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.