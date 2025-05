Kas ir Shih Tzu (SHIH)?

SHIH TZU project is a meme based that has determined to pursue NFT artwork focused based on animal lover artist and advocate of animal rights including supporting animal shelter and animal with disability shelter.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Shih Tzu (SHIH) resurss Oficiālā interneta vietne