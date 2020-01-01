Shezmu (SHEZMU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Shezmu (SHEZMU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Shezmu (SHEZMU) informācija

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://shezmu.io/
Tehniskais dokuments:
https://shezmu.gitbook.io/shezmu/introduction/welcome-to-shezmu

Shezmu (SHEZMU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Shezmu (SHEZMU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 137.74K
Kopējais apjoms:
$ 1.60M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.49M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 147.40K
Visu laiku augstākā cena:
$ 45.17
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02345406
Pašreizējā cena:
$ 0.092244
Shezmu (SHEZMU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Shezmu (SHEZMU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHEZMU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHEZMU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHEZMU tokenomiku, uzzini SHEZMU tokena reāllaika cenu!

SHEZMU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SHEZMU? Mūsu SHEZMU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.