Reāllaika Sharp Token cena šodien ir 0.00676217 USD. Seko līdzi reāllaika SHARP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHARP cenas tendenci MEXC.Reāllaika Sharp Token cena šodien ir 0.00676217 USD. Seko līdzi reāllaika SHARP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHARP cenas tendenci MEXC.

$0.00676217
+2.40%1D
Sharp Token (SHARP) Tiešsaistes cenu diagramma
Sharp Token (SHARP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00660139
24h zemākā
$ 0.00679625
24h augstākā

$ 0.00660139
$ 0.00679625
$ 0.0120001
$ 0.00441049
-0.15%

+2.42%

-21.77%

-21.77%

Sharp Token (SHARP) reāllaika cena ir $0.00676217. Pēdējo 24 stundu laikā SHARP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00660139 līdz augstākajai $ 0.00679625, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SHARP visu laiku augstākā cena ir $ 0.0120001, savukārt zemākā - $ 0.00441049.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SHARP ir mainījies par -0.15% pēdējā stundā, par +2.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sharp Token (SHARP) tirgus informācija

$ 20.12M
--
$ 461.22M
2.98B
68,230,000,000.0
Pašreizējais Sharp Token tirgus maksimums ir $ 20.12M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SHARP apjoms apgrozībā ir 2.98B ar kopējo apjomu 68230000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 461.22M.

Sharp Token (SHARP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sharp Token uz USD bija $ +0.00015977.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sharp Token uz USD bija $ -0.0019937967.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sharp Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sharp Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00015977+2.42%
30 dienas$ -0.0019937967-29.48%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Sharp Token (SHARP)?

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Sharp Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sharp Token (SHARP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sharp Token (SHARP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sharp Token prognozes.

Apskati Sharp Token cenas prognozi!

SHARP uz vietējām valūtām

Sharp Token (SHARP) tokenomika

Sharp Token (SHARP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SHARP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sharp Token (SHARP)

Kāda ir Sharp Token (SHARP) vērtība šodien?
Reāllaika SHARP cena USD ir 0.00676217 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SHARP uz USD cena?
Pašreizējā SHARP uz USD cena ir $ 0.00676217. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sharp Token tirgus maksimums?
SHARP tirgus maksimums ir $ 20.12M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SHARP apjoms apgrozībā?
SHARP apjoms apgrozībā ir 2.98B USD.
Kāda bija SHARP vēsturiski augstākā cena?
SHARP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0120001 USD apmērā.
Kāda bija SHARP vēsturiski zemākā cena?
SHARP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00441049 USD.
Kāds ir SHARP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SHARP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SHARP šogad kāps augstāk?
SHARP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SHARP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Sharp Token (SHARP) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

