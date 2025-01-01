Shakey AI (SHAKEY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Shakey AI (SHAKEY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Shakey AI (SHAKEY) informācija

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://shakeyos.ai
Tehniskais dokuments:
https://shakeyos.ai/wp-content/uploads/2025/01/Whitepaper-for-ShakeyOS-Mobile-AI-Framework.pdf

Shakey AI (SHAKEY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Shakey AI (SHAKEY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 51.12K
$ 51.12K$ 51.12K
Kopējais apjoms:
$ 964.16M
$ 964.16M$ 964.16M
Apjoms apgrozībā:
$ 964.16M
$ 964.16M$ 964.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 51.12K
$ 51.12K$ 51.12K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00220598
$ 0.00220598$ 0.00220598
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Shakey AI (SHAKEY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Shakey AI (SHAKEY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SHAKEY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SHAKEY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SHAKEY tokenomiku, uzzini SHAKEY tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.