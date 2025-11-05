BiržaDEX+
Reāllaika Shack Token cena šodien ir 0.02615804 USD. Seko līdzi reāllaika SHACK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SHACK cenas tendenci MEXC.

Shack Token Cena (SHACK)

$0.02607167
-8.60%1D
Shack Token (SHACK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:52:04 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.02488061
24h zemākā
$ 0.02957335
24h augstākā

$ 0.02488061
$ 0.02957335
$ 0.03140056
$ 0.00495461
+4.78%

-8.30%

-4.85%

-4.85%

Shack Token (SHACK) reāllaika cena ir $0.02615804. Pēdējo 24 stundu laikā SHACK tika tirgots robežās no zemākās $ 0.02488061 līdz augstākajai $ 0.02957335, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SHACK visu laiku augstākā cena ir $ 0.03140056, savukārt zemākā - $ 0.00495461.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SHACK ir mainījies par +4.78% pēdējā stundā, par -8.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.85% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Shack Token (SHACK) tirgus informācija

$ 10.40M
--
$ 26.07M
398.75M
999,993,997.83224
Pašreizējais Shack Token tirgus maksimums ir $ 10.40M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SHACK apjoms apgrozībā ir 398.75M ar kopējo apjomu 999993997.83224. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 26.07M.

Shack Token (SHACK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Shack Token uz USD bija $ -0.00236832371162993.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Shack Token uz USD bija $ +0.0092779245.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Shack Token uz USD bija $ +0.0815007961.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Shack Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00236832371162993-8.30%
30 dienas$ +0.0092779245+35.47%
60 dienas$ +0.0815007961+311.57%
90 dienas$ 0--

Kas ir Shack Token (SHACK)?

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Shack Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Shack Token (SHACK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Shack Token (SHACK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Shack Token prognozes.

Apskati Shack Token cenas prognozi!

Shack Token (SHACK) tokenomika

Shack Token (SHACK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SHACK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Shack Token (SHACK)

Kāda ir Shack Token (SHACK) vērtība šodien?
Reāllaika SHACK cena USD ir 0.02615804 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SHACK uz USD cena?
Pašreizējā SHACK uz USD cena ir $ 0.02615804. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Shack Token tirgus maksimums?
SHACK tirgus maksimums ir $ 10.40M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SHACK apjoms apgrozībā?
SHACK apjoms apgrozībā ir 398.75M USD.
Kāda bija SHACK vēsturiski augstākā cena?
SHACK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03140056 USD apmērā.
Kāda bija SHACK vēsturiski zemākā cena?
SHACK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00495461 USD.
Kāds ir SHACK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SHACK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SHACK šogad kāps augstāk?
SHACK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SHACK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:52:04 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

