BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika SETAI Agents cena šodien ir 0.00035227 USD. Seko līdzi reāllaika SETAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SETAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika SETAI Agents cena šodien ir 0.00035227 USD. Seko līdzi reāllaika SETAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SETAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SETAI

SETAI Cenas informācija

Kas ir SETAI

SETAI Oficiālā tīmekļa vietne

SETAI Tokenomika

SETAI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SETAI Agents logotips

SETAI Agents Cena (SETAI)

Nav sarakstā

1 SETAI uz USD reāllaika cena:

$0.00035227
$0.00035227$0.00035227
-0.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SETAI Agents (SETAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:54:00 (UTC+8)

SETAI Agents (SETAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00035222
$ 0.00035222$ 0.00035222
24h zemākā
$ 0.00035314
$ 0.00035314$ 0.00035314
24h augstākā

$ 0.00035222
$ 0.00035222$ 0.00035222

$ 0.00035314
$ 0.00035314$ 0.00035314

$ 0.057562
$ 0.057562$ 0.057562

$ 0.00029989
$ 0.00029989$ 0.00029989

0.00%

-0.23%

+0.86%

+0.86%

SETAI Agents (SETAI) reāllaika cena ir $0.00035227. Pēdējo 24 stundu laikā SETAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00035222 līdz augstākajai $ 0.00035314, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SETAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.057562, savukārt zemākā - $ 0.00029989.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SETAI ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par -0.23% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.86% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SETAI Agents (SETAI) tirgus informācija

$ 35.23K
$ 35.23K$ 35.23K

--
----

$ 35.23K
$ 35.23K$ 35.23K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais SETAI Agents tirgus maksimums ir $ 35.23K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SETAI apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 35.23K.

SETAI Agents (SETAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SETAI Agents uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SETAI Agents uz USD bija $ -0.0000822440.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SETAI Agents uz USD bija $ -0.0000958400.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SETAI Agents uz USD bija $ -0.0002017178560448824.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.23%
30 dienas$ -0.0000822440-23.34%
60 dienas$ -0.0000958400-27.20%
90 dienas$ -0.0002017178560448824-36.41%

Kas ir SETAI Agents (SETAI)?

SETAI Agents 🤖 is an AI agent capable of lifelike thinking & feeling, serving human & businesses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, is the first AI Agent launchpad tailored for investors, enabling them to optimize their AI tokens and gain early access to investment opportunities across Web3 space.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SETAI Agents (SETAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

SETAI Agents cenas prognoze (USD)

Kāda būs SETAI Agents (SETAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SETAI Agents (SETAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SETAI Agents prognozes.

Apskati SETAI Agents cenas prognozi!

SETAI uz vietējām valūtām

SETAI Agents (SETAI) tokenomika

SETAI Agents (SETAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SETAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SETAI Agents (SETAI)

Kāda ir SETAI Agents (SETAI) vērtība šodien?
Reāllaika SETAI cena USD ir 0.00035227 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SETAI uz USD cena?
Pašreizējā SETAI uz USD cena ir $ 0.00035227. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SETAI Agents tirgus maksimums?
SETAI tirgus maksimums ir $ 35.23K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SETAI apjoms apgrozībā?
SETAI apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija SETAI vēsturiski augstākā cena?
SETAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.057562 USD apmērā.
Kāda bija SETAI vēsturiski zemākā cena?
SETAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00029989 USD.
Kāds ir SETAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SETAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SETAI šogad kāps augstāk?
SETAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SETAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:54:00 (UTC+8)

SETAI Agents (SETAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,395.18
$100,395.18$100,395.18

-2.70%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,233.55
$3,233.55$3,233.55

-7.80%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.79
$152.79$152.79

-5.38%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1701
$2.1701$2.1701

-4.90%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,395.18
$100,395.18$100,395.18

-2.70%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,233.55
$3,233.55$3,233.55

-7.80%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.79
$152.79$152.79

-5.38%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1701
$2.1701$2.1701

-4.90%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16069
$0.16069$0.16069

-1.97%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22260
$0.22260$0.22260

+1,351.10%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0560
$2.0560$2.0560

+1,270.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000185
$0.000000000185$0.000000000185

+115.11%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009284
$0.009284$0.009284

+58.91%