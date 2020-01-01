Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) tokenomika
SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery.
Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SENKU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SENKU tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SENKU tokenomiku, uzzini SENKU tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.