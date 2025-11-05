BiržaDEX+
Papildinformācija par SENATE

SENATE Cenas informācija

Kas ir SENATE

SENATE Oficiālā tīmekļa vietne

SENATE Tokenomika

SENATE Cenas prognoze

SENATE logotips

SENATE Cena (SENATE)

Nav sarakstā

1 SENATE uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
SENATE (SENATE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:53:45 (UTC+8)

SENATE (SENATE) Cenas informācija (USD)

SENATE (SENATE) reāllaika cena ir $0.00179781. Pēdējo 24 stundu laikā SENATE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00165676 līdz augstākajai $ 0.00210122, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SENATE visu laiku augstākā cena ir $ 5.85, savukārt zemākā - $ 0.00103497.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SENATE ir mainījies par +0.01% pēdējā stundā, par -13.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.92% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SENATE (SENATE) tirgus informācija

Pašreizējais SENATE tirgus maksimums ir $ 247.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SENATE apjoms apgrozībā ir 137.53M ar kopējo apjomu 163289542.828217. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 293.56K.

SENATE (SENATE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SENATE uz USD bija $ -0.000283464280776904.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SENATE uz USD bija $ -0.0011382772.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SENATE uz USD bija $ -0.0013582490.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SENATE uz USD bija $ -0.006337357617200796.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000283464280776904-13.61%
30 dienas$ -0.0011382772-63.31%
60 dienas$ -0.0013582490-75.55%
90 dienas$ -0.006337357617200796-77.90%

Kas ir SENATE (SENATE)?

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SENATE (SENATE) resurss

Oficiālā interneta vietne

SENATE cenas prognoze (USD)

Kāda būs SENATE (SENATE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SENATE (SENATE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SENATE prognozes.

Apskati SENATE cenas prognozi!

SENATE uz vietējām valūtām

SENATE (SENATE) tokenomika

SENATE (SENATE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SENATE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SENATE (SENATE)

Kāda ir SENATE (SENATE) vērtība šodien?
Reāllaika SENATE cena USD ir 0.00179781 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SENATE uz USD cena?
Pašreizējā SENATE uz USD cena ir $ 0.00179781. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SENATE tirgus maksimums?
SENATE tirgus maksimums ir $ 247.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SENATE apjoms apgrozībā?
SENATE apjoms apgrozībā ir 137.53M USD.
Kāda bija SENATE vēsturiski augstākā cena?
SENATE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 5.85 USD apmērā.
Kāda bija SENATE vēsturiski zemākā cena?
SENATE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00103497 USD.
Kāds ir SENATE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SENATE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SENATE šogad kāps augstāk?
SENATE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SENATE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:53:45 (UTC+8)

SENATE (SENATE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

