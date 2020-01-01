Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sei fastUSD (FASTUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sei fastUSD (FASTUSD) informācija

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.sei.io/

Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.42M
Kopējais apjoms:
$ 5.44M
Apjoms apgrozībā:
$ 5.44M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.082
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.798241
Pašreizējā cena:
$ 0.997155
Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sei fastUSD (FASTUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FASTUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FASTUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FASTUSD tokenomiku, uzzini FASTUSD tokena reāllaika cenu!

FASTUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FASTUSD? Mūsu FASTUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.