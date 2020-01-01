Second World Games (SWIO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Second World Games (SWIO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Second World Games (SWIO) informācija

The primary token powering Second World Games ecosystem:

  • Use, transfer and win SWIO across all Second World Games
  • In-game tournaments and leagues with SWIO rewards
  • Bet SWIO against other players in PVP battles
  • Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://secondworld.io

Second World Games (SWIO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Second World Games (SWIO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.21K
Kopējais apjoms:
$ 150.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 7.02M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 196.69K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.255872
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00130543
Pašreizējā cena:
$ 0.00131129
Second World Games (SWIO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Second World Games (SWIO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SWIO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SWIO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SWIO tokenomiku, uzzini SWIO tokena reāllaika cenu!

SWIO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SWIO? Mūsu SWIO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.