SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly.
In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.
SciNet (SCINET) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SciNet (SCINET) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SCINET tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SCINET tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SCINET tokenomiku, uzzini SCINET tokena reāllaika cenu!
