HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.
Lasi svarīgākos Science Cult Mascot (HELA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture.
Science Cult Mascot (HELA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Science Cult Mascot (HELA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais HELA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu HELA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti HELA tokenomiku, uzzini HELA tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.