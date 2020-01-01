Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomika

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sceptre Staked FLR (SFLR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sceptre Staked FLR (SFLR) informācija

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://flare.sceptre.fi/

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 44.50M
$ 44.50M$ 44.50M
Kopējais apjoms:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 44.50M
$ 44.50M$ 44.50M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.04445059
$ 0.04445059$ 0.04445059
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0131328
$ 0.0131328$ 0.0131328
Pašreizējā cena:
$ 0.03716125
$ 0.03716125$ 0.03716125

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sceptre Staked FLR (SFLR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SFLR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SFLR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SFLR tokenomiku, uzzini SFLR tokena reāllaika cenu!

SFLR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SFLR? Mūsu SFLR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.