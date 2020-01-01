Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomika

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Savings crvUSD (SCRVUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Savings crvUSD (SCRVUSD) informācija

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.

As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://crvusd.curve.fi/

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 56.16M
$ 56.16M
Kopējais apjoms:
$ 52.70M
$ 52.70M
Apjoms apgrozībā:
$ 52.70M
$ 52.70M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 56.16M
$ 56.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.2
$ 1.2
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.894139
$ 0.894139
Pašreizējā cena:
$ 1.066
$ 1.066

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Savings crvUSD (SCRVUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SCRVUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SCRVUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SCRVUSD tokenomiku, uzzini SCRVUSD tokena reāllaika cenu!

SCRVUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SCRVUSD? Mūsu SCRVUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.