Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration.
Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs
aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop
realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global
Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,
and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public
interest and innovative financing mechanisms.
The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration.
We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.
Lasi svarīgākos SavePlanetEarth (SPE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SavePlanetEarth (SPE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SavePlanetEarth (SPE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SPE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SPE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SPE tokenomiku, uzzini SPE tokena reāllaika cenu!
SPE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SPE? Mūsu SPE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.